Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi, karar onay için TBMM'ye sunulacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ''Erdoğan İsveç'in onaylanması için kararı Meclis'e götürecek. Sayın Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararını verdi. İlk kez Terörle Mücadeleden Sorumlu Özel Koordinatör atayacağız.'' dedi.

''TERÖRLE MÜCADELEDEN SORUMLU ÖZEL KORDİNATÖR ATAYACAĞIZ''

Stoltenberg, ''İlk kez Terörle Mücadeleden Sorumlu Özel Koordinatör atayacağız. İsveç'in NATO üyeliği tarihi bir adım olacaktır. Terörizme karşı nasıl birlikte çalışılacağı konusunda uzlaşıldı. Bu hem Türkiye, hem de tüm NATO ittifakı için önemli. Türkiye'nin onay işlemi hakkında ayrıntıları ben veremem. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın zamanda onay işlemini gerçekleştirecektir. Macaristan, İsveç’in üyeliğini son onaylayan ülke olmayacaklarını vurguladı. NATO, terörizme karşı farklı şekillerde, farklı yöntemlerle birlikte çalışmaktadır.'' ifadelerini kullandı.

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İSVEÇ’İN ÜYELİĞİNE YEŞİL IŞIK

Görüşme sonrası yapılan açıklamada İsveç’in, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Türkiye, İsveç ve NATO’nun Vilnius’taki üçlü görüşmesinde, İsveç’in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ’ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.

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Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.



Üst düzey Türk yetkili, Vilnius’taki üçlü toplantıda Türkiye’nin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını bildirdi.

NATO TARİHİNDE BİR İLK

Görüşme sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını bildirdi. Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.

Stoltenberg, AB üyesi olarak İsveç’in, Türkiye’nin AB sürecini, vize serbestisini ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çabalarını destekleyeceğini söyledi.

TÜRKİYE, İSVEÇ, NATO MUTABAKAT METNİ YAYINLANDI

Üçlü zirvenin ardından NATO’dan yayınlanan 7 maddelik mutabakat metninde şu ifadeler yer aldı:

1-10 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvesi’nde bir araya geldi.

2- Son NATO Zirvesi’nden bu yana İsveç ve Türkiye, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek üzere yakın işbirliği içinde çalışmışlardır. Bu sürecin bir parçası olarak İsveç anayasasını değiştirdi, yasalarını değiştirdi, PKK’ya karşı terörle mücadele işbirliğini önemli ölçüde genişletti ve Türkiye’ye silah ihracatını yeniden başlattı; tüm bu adımlar 2022’de kabul edilen Üçlü Memorandum’da belirtilmişti.

3- İsveç ve Türkiye bugün hem 2022 Madrid NATO Zirvesi’nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma hem de her yıl bakanlar düzeyinde toplanacak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturacak yeni bir ikili Güvenlik Mutabakatı çerçevesinde işbirliklerini sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır. Bu Güvenlik Mutabakatının ilk toplantısında İsveç, 4. madde de dâhil olmak üzere Üçlü Mutabakatın tüm unsurlarının tam olarak uygulanmasına yönelik olarak, terörizmin tüm şekil ve tezahürlerine karşı sürdürdüğü mücadelenin temeli olarak bir yol haritası sunacaktır. İsveç, YPG/PYD’ye ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini bir kez daha yineledi.

4- Hem İsveç hem de Türkiye terörle mücadelede işbirliğinin İsveç’in NATO üyeliğinden sonra da devam edecek uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda mutabık kalmışlardır. Genel Sekreter Stoltenberg ayrıca NATO’nun terörizmin tüm şekil ve tezahürlerini kategorik olarak kınadığını bir kez daha teyit etti. NATO, Genel Sekreter’in NATO’da ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü’nü kurması da dahil olmak üzere, bu alandaki çalışmalarını önemli ölçüde hızlandıracaktır.

5- Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımına yönelik hiçbir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği ilkesine bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılması için çalışacağız.

6- İsveç ve Türkiye ayrıca Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini artırma konusunda da mutabık kalmışlardır. Hem Türkiye hem de İsveç, ikili ticaret ve yatırımları artırmak için fırsatları azami düzeye çıkarmaya çalışacaktır. İsveç, AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize serbestisi de dâhil olmak üzere Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini yeniden canlandırma çabalarını aktif olarak destekleyecektir.

7- Bu temelde ve Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılığı ve savunmasına ilişkin zorunluluklar göz önüne alındığında, Türkiye, İsveç’in Katılım Protokolünü TBMM’ye iletecek ve onaylanmasını sağlamak üzere Meclis ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.

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