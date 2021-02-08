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  3. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Hafta içi oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

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Onur Çelik
Spor Editörü
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