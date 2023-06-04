'Türkiye Yüzyılı Kabinesi açıklandı, o 3 koltuk boş kaldı, atamalar bekleniyor

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 100. yılında görev alacak yeni kabine üyelerini dün akşam Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda açıkladı ve kabinede dikkat çeken isimlere yer verdi.

HAKAN FİDAN DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olarak, Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak ve Ali Yerlikaya'yı İçişleri Bakanı olarak atadı.

MİT BAŞKANLIĞI , İSTANBUL VALİLİĞİ VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA ATAMA BEKLENİYOR

Son duruma göre MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları hala boş durumda. Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken, bu kritik koltuklar için kimin atanacağı henüz açıklanmadı.

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