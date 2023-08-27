Türkiye'den camiye alçakça saldırıya çok sert tepki KKTC'nin açıklamasını tümüyle destekliyoruz

Güney Kıbrıs Rum kesimi Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne bu gün sabah erken saatlerinde kundaklama saldırısında bulunuldu. Saldırıya hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden hem de Türkiye'den ark arkaya çok sert açıklamalar geldi

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Türkiye'den camiye alçakça saldırıya çok sert tepki KKTC'nin açıklamasını tümüyle destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, "Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi.

Türkiyeden camiye alçakça saldırıya çok sert tepki KKTC'nin açıklamasını tümüyle destekliyoruz

'CAMİYE YAPILAN KUNDAKLAMA SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

Söz konusu menfur saldırıyla, GKRY’de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisi eklenmiştir.

Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan, anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde birarada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir."

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