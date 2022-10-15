Türkiye'den kalkan uçak İngiltere'de başka bir havalimanına indirildi! Savaş uçakları eşlik etti

Yahoo News'te yer alan habere göre çarşamba günü Muğla Dalaman'dan kalkarak İngiltere'ye giden havayolu şirketi Jet2'nin yolcu uçağı, Manchester Havalimanı'na iniş yapmasına kısa bir süre kala savaş uçakları tarafından uyarıldı. Uçak, 200 mil uzaklıktaki Londra Stansted Havalimanı'na inmek üzere yönlendirildi.

Uçağın inmesi sonrası havayolu şirketinden yapılan açıklamada, planlanmamış olan yönlendirmenin "İngiltere yetkililerinin yönlendirmesi altında" yapıldığı belirtildi.

Essex Polisi tarafından yapılan açıklamada, uçakta potansiyel bir tehdit olduğu için indirildiği kaydedildi.

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PİST KISA SÜRELİĞİNE KAPATILDI

Yapılan diğer bir açıklamada, "Soruşturma yapılırken pist bir süreliğine kapatıldı. Memurlar daha sonra gemide herhangi bir tehdit olmadığını tespit edebildiler." denildi.

Yolcuların durumu hakkında bilgi veren Jet2 sözcüsü, tüm müşterilere o gece Londra Stansted Havalimanı'ndan Manchester'a gece konaklama veya kara ulaşımı teklif edildiğini söyledi. Gecelik konaklama alan müşteriler için ertesi sabah Manchester'a ulaşım ayarlandı.

Sözcü, "Bu öngörülemeyen olayın neden olduğu rahatsızlık veya rahatsızlıktan dolayı uçaktaki herkesten özür dileriz. Yetkililerin olası bir güvenlik tehdidine karşı uyarıldığını anlıyoruz, ancak bu kısa süre sonra düşürüldü ve olay sona erdi." dedi.

Bazı medya kuruluşları olayı bomba tehdidi olarak bildirmesine rağmen, güvenlik olayına neyin neden olduğu açıklanmadı.

HAVA KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Kraliyet Hava Kuvvetleri sözcüsü Insider'a şunları söyledi: "Hızlı Tepki Uyarısı Tayfun uçakları, bir sivil uçağı durdurmak için 12 Ekim akşamı RAF Coningsby'den fırlatıldı. Uçağa güvenli bir şekilde Stansted Havaalanı'na kadar eşlik edildi."

Uçuş takip hizmeti FlightRadar'a göre, G-HLYB tescilli Airbus A321, 13 Ekim'de Manchester havaalanına uçtu.