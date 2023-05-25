TUSAŞ'tan dev ihracat, 3 adet ANKA ihraç edilecek

Türk savunma sanayi şirketi TUSAŞ, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en büyük savunma fuarlarından biri olan Langkawı Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda ( LIMA 2023) yeni bir ihticat başarısına ulaştı.

Malezya Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşmeye göre, 3 ANKA sistemini 100 milyon dolar karşılığında ihraç edecek. Uydu kontrolü yapabilen Ankalar Malezya'nın özel radar savunma sistemlerinde kullanılacak. Teslimatlar 2 yıl içerisinde gerçekleşecek.

Bu sözleşme faz-1 olarak adlandırılırken, Malezya'nın teslimatı faz-2, faz-3 olarak gerçekleşecek.

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TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan yaptığı açıklamada, Malezya ve Endonezya'nın Türkiye'yle kardeş ülke olmalarının anlaşmaya ayrı bir değer kattığını söyledi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

TATLI BİR YORGUNLUK

"Çok uğraştı arkadaşlarımız. 4-4,5 yıl gibi bir çalışmanın sonucunda 3 adet ANKA için anlaşmayı imzaladı. Tabii bu, belki çok basit gelebilir 3 ekipman olarak. Ama olayın sonraki boyutuna ve ANKA'ların bu bölge için önemine bakmak lazım. Yurt dışına çıktığınız zaman sadece siz satıcı değilsiniz, sadece siz ürünlerinizi takdim etmiyorsunuz. Büyük bir arenada dünya ülkeleriyle rekabet ediyorsunuz. Bütün bu süreç bizi de 4,5 sene açıkçası yordu ama tatlı bir yorgunluk. Sonucunda bunu imzaya bağlamış olmamız, yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir anlaşmayı imzalamış olmamız hepimiz için, bütün ekip için gurur verici oldu. Türkiye adına da önemli bir çalışma. Bununla kalmayacak. Bu Faz-1 dediğimiz ilk aşama. Bundan sonra devam geleceğini düşünüyoruz."

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Ömer Cihad Vardan, bir ada ülkesi olduğu için Malezya'nın uzun menzilli görüş ve uzun süre havada kalma gibi yetenekler istediğini söyledi.

ÖZEL RADARLARLA DONATILACAK

ANKA'ların çok kabiliyetli olduğunu ve bu isteklere yanıt verebildiğini anlatan Vardan, "Malezya'ya vereceğimiz İHA'larımız, ANKA'larımız özel radarlarla donatılacak. Bu nedenle teslimat süresi uzuyor. Terzi usulü dediğimiz, spesifik olarak kendi isteklerine yönelik ekipmanlar yapıp veriyor olacağız." dedi.

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