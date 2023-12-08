Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde gönüllü kadınlar ile biraraya geldi

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde gönüllü kadınlar Tuzla’da bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Kent Konseyi’nin iş birliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönüllülük ruhunu Tuzla’dan tüm dünyaya yayacaklarını ifade ederek, “Daha yaşanabilir bir İstanbul, Türkiye ve dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. Dünyada pandemi olması gereken bir konu varsa o gönüllülük ruhu olmalıdır” dedi.

Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesislerinde Tuzla Gençlik Merkezi öğrencilerinin çello dinletisi ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. Programa, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Kurucu Gönüllüsü Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak ve çok sayıda gönüllü kadın katıldı.

“AŞK İLE YÜRÜYEN YORULMAZMIŞ”

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Aşk ile kalkan, aşk ile yürüyen yorulmazmış. Samimiyetle ihlasla yapılan bir dahi olsa karşılığı yüzdür, bindir. Eğer iki kişi samimiyetle iyilikte, güzellikte, ortak paydada birleşirse 11 kuvvetinde olur. İki tane biri yan yana toplarsanız iki eder ama yan yana mana etrafında bir araya getirirseniz on bir kuvvetinde eder. Bugün buradaki yüzlerle ifade edilen gönüllülerin toplumda binlerce kişinin, on binlerce resmi görevlinin yapamayacağı nice güzelliklerin altına imza atabilmişlerse bunun özünde gönüllülük, samimiyet ve ihlas vardır” şeklinde konuştu.

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“TOPLUMUN YARISI KADINDIR, DİĞER YARISINI YETİŞTİREN YİNE KADINLARDIR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı ise “Gönüllülüğü genelde yardım gibi algılıyoruz ama değil. Kenti güzelleştirmek, daha iyi bir noktaya götürebilmek, var olanları daha üst çıtaya çıkarabilmek, kent gönüllüsü olabilmektir. Gönüllülükte, bizim yapmaya çalıştığımız gibi ilk önce olmayana, yoksula, darda kalana, kimsesize, sıkışmışa, derdi olana, hastası olana fayda sağlayabilmek her zaman en kıymetli olanıdır. Ben Tuzla'da bunu yaşadım. Toplumun yarısı kadındır, diğer yarısını yetiştiren de kadındır. Toplumun gerçek mimarı kadındır. Toplumdaki aktif ve yön veren bütün mekanizmalarda kadının etkisi, yetkisi arttıkça daha yaşanabilir bir Tuzla'yı hissettim. Daha yaşanabilir bir İstanbul, daha yaşanabilir bir Türkiye’yi ve dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. Gönüllülük ruhunu buradan her yere yaymak lazım. Dünyada pandemi olması gereken bir konu varsa o gönüllülük ruhu olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KENDİ VARLIĞIMIN ZEKATINI VERİYOR GİBİ HİSSEDİYORUM”

3 yıldır Gönül Elleri Çarşısı’nda gönüllü olan Rukiye Altun da “Gönül Elleri Çarşısı ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştım. Burada yardım eli uzattığımız her aile benim için şükür sebebi oldu. Çünkü gittiğim her evde bir hayata dokunuyor, bir omzu sıvazlıyordum. Destek olabilmek bütün amacımdı. Gönül Elleri bunu sağlayan bir yer. Bu dünyadaki varlığımda da ‘çok şükür iyi ki varım’ deyip kendi varlığımın zekatını veriyor gibi hissediyorum. Şoföründen sizi karşılayan güvenliğine, içeride çalışan komisyondaki, mağazadaki çalışanlarına kadar hepimiz birer aile gibiyiz, benim için orada içtiğim bir bardak çay inanılmaz lezzetli geliyor. Aşçı olmama rağmen oranın çorbasının lezzetini hiçbir şeye değişmem. Çünkü o benim ruhumu doyuruyor. Böyle bir organizasyonda hepimizin bir çatı altında buluşabilmesi çok keyifli, çok eğlenceli. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ALAN ELLE VEREN ELİ BULUŞTURDUK, BU YÜZDEN ÇOK MUTLUYUM”

13 yıldır gönüllü olarak görev yaptığını söyleyen Hatice Yılmaz ise “Bugün bizim günümüz oldu. Gönüllülük hiçbir şey beklentisi olmadan başkasına yardım etmek demektir. Biz de bunu 13 yıldan beri yapıyoruz, alan elle veren eli buluşturduk, bu yüzden çok mutluyum. Gönül Elleri Çarşısı bize çok şey kattı, ayaklarımızın üzerinde durduğumuzu, bir şeylere yaradığımızı hissettik. Sadece ev hanımıyla olmuyor, dışarıda da gönüllülük anlamında çalışmamız bize birçok şey sağladı” açıklamalarında bulundu.

“BU YOLDA YÜRÜMEYE KARAR VERDİM”

Bir arkadaşının tavsiyesi ile Gönül Elleri Çarşısı’na girdiğini söyleyen Gülten Yazıcı Canpolat, “İyi ki belediye başkanımız ve değerli eşi Fatma Hanım bu çarşımızı hayata geçirdi ve bize bu yolda yürümemizi tavsiye etti, çok teşekkür ediyorum. Bu yolda yürümeye karar verdim. İhtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermek, bir nebze olsun yanlarında olup, acılarını, sevinçlerini paylaşmak, mükemmel ve sonsuz bir davranış. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

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