İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in iş birliği açıklamasına çok konuşulacak yorum: 'Ben üstüme alınmadım'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da Dr.Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2.Kariyer ve İstihdam Zirve ve Fuarı'na katıldı.

İmamoğlu, etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GÖRÜŞME ARZUSUNU KEYİFLE KARŞILADIK"

Muharrem İnce ile görüşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Sayın Muharrem İnce ile malumunuzdur ki biz uzun yıllara dayanan bir diyaloğa ve ilişkiye sahibiz. Karşılıklı çok saygı ve sevgi kapsamı içerisinde dertleştiğimiz, sohbet ettiğimiz anlar geçmişte de oldu, böylesi bir görüşme arzusunu keyifle karşıladık." dedi.

Bir araya geldiklerini ve İnce'nin İstanbul odaklı ve İstanbul'da güçlü bir şekilde destek olma konusundaki duygusunu kendisiyle paylaştığını dile getiren İmamoğlu, "Bu kapsamda gerçekten geniş, hatta İstanbul başarısının yakın çevresine de yansıması noktasında, görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

"Gayet tabi yine buluşabiliriz bizim bu buluşmalarımızın sanki olağanüstü bir şeymiş gibi falan algılanmasına üzülüyorum. Ben İBB Başkanı'yım ve partimde de önemli bir geçmişim var." diyen İmamoğlu, "Bu ve buna benzer parti içi veya parti dışı gelişmelerde görüşme imkanına sahip birisiyim. Parti kurumsalı ve kurumsal ahlakım gereği bu ve benzeri görüşmeleri elbette ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le de hep istişare ederek yürütürüz, sohbet ederiz çok uygar, çok yeni nesil bir Genel Başkan ve Belediye Başkanı, partili ilişkisi yönetiyoruz." dedi.

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"İZMİR'İN ADI BİLE GEÇMEDİ"

İnce'nin adaylığı ile ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Hiç öyle bir konu dahi geçmedi. Hadi şöyle söyleyeyim, ki konuşulabilirdi. Bilgi paylaşımı olabilirdi. Hani kod adı İzmir ise eğer İzmir'in ismi bile geçmedi sohbetimizde." diye konuştu.

"BEN ÜSTÜME ALINMADIM"

İYİ Parti'nin 81 ilde aday kararı ve Meral Akşener'in ulaşım konulu söylemi sorulan İmamoğlu, "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben üstüme alınmadım. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü, genelleme; ben o sohbeti okuyunca yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım, dinledim. İçinde İstanbul yok. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum." dedi.

"TEKRAR GÖRÜŞMEK MÜMKÜN"

"Sayın Akşener'le ve İYİ Parti'yle, İYİ Parti teşkilatıyla, İstanbul'daki temsilcileriyle görüşmelerimiz akşamdan sabaha kesilmez. Genel İdare Kurulu tabi ki önemli bir kuruldur. Partinin karar alma mekanizmasıdır. Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız ama toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin yanı sıra teşkilatları olan, örgütlere olan, yansımasını da hissederek eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür." diye konuşan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde bu görüşmelerin yapıldığını İYİ Partili belediyelerin de yaptığını, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de yaptığını, yeni talip olan insanların da yine ilişki kurarak bu dayanışmayı, bu ittifakı yaptıklarını duyuyorum. Bu başka şehirlerde, başka partilerle görüşmelere de dönüştüğünü ve dönüşebileceğini de biliyorum. Siyasetin, bu anlamdaki gerçek sayfasını hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bugün bunu soruyorsunuz. Belki başka gün bambaşka tersi bir soruyu da sorabilirsiniz ama dediğim gibi her zaman söylediğim gibi ben 2019'un 28 Aralık'ında adaylık açıklamamı yaptığımda İstanbul ittifakı dediğimde inanarak söylemiştim. İstanbul'da muazzam bir İstanbul ittifakı inşa edilmiştir. Bu inşa edilen ittifakın elbette altyapısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti vardır. Buna sonsuz saygı duyuyorum ve bunu daha da ileriye taşımak, ittifakı daha da büyütme konusunda kararlı bir İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu var."

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