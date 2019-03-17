Tuzla'da 200 kişilik CHP'li Grup Şadi Yazıcı'yı destekleme kararı aldı

16 Şubat 2019 Tarihinde Chp Tuzla İlçe Binasına Giderek İlçe Başkanını İstifaya Davet Eden Bahattin Özgül ve Akrabalarından Oluşan 200 Kişilik Grup Adını Bile Ağzımıza Almak İstemiyorum Ama Verdiği Hiçbir Sözü Tutmayan Yerine Getirmeyen Hasan Uzunyayla’yı Kınıyoruz ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde Desteklemeyeceklerini İfade Etti.

Kars Akyaka Cücühlü Aile Dernek Merkezinde Yapılan Toplantının Açılış Konuşmasını Yapan Dernek Başkanı Seyfettin Yolcu Davetimize İcabet Eden Bizleri Onurlandıran Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı’ya Katılımlarından Teşekkür Etti. Başkanın Konuşmasından Önce Dernek Üyeleri Başkan Yazıcı İçin Özel Hazırlattığı Slayt Gösterisi İzlendi.

Derneğin Onursal Başkanı Bahattin Özgül; Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı’nın Ayrım Yapmayan Siyaseti Daha Samimi, Daha Yakın ve İçten Yaklaşımlarından Dolayı Cumhur İttifakı Kapsamında Desteklerimiz Şadi Yazıcı’yadır Dedi. Açıkladığı Vizyon Projelerini de Takdir Ettiklerini 31 Mart Yerel Seçimlere Kısa Bir Süre Kala Şahsım ve Akrabalarımla Sonuna Kadar Destekleyeceğiz Açıklamalarında Bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.Şadi Yazıcı Yapılan Konuşmalardan Duyduğu Memnuniyeti İfade Ederken Biz Tuzla’da Yıllardır Ayrım Yapmadık Birlik Beraberlik İçerisinde Olmaya Özen Gösterdik Sivil Toplum Kuruluşlarımızla İç İçe Güzel İşlere İmza Attık. Yaptığımız İşleri Anlatmayacağım Projelerimi Oluşturduğumuz Kitapçıklarla ve Tuzla Kartla İle Birlikte Sizlere Ulaştırdık Ulaştıracağız. Bizler Sizin Güveninizi Boşa Çıkarmayacağız Beraber Çalışıp Beraber Başaracağız İfadelerini Kullandı.

Başkan Yazıcı Dernek Üyelerinin Sorduğu Soruları da Cevaplarken Çay İkramını Geri Çevirmedi. Derneğin Onursal Başkanı Bahattin Özgül Çay İkramından Sonra Tekrar Söz Alarak Sizi Çayla Göndermeyeceğiz Ben ve Büyük Ailem Olarak Sizin Yanındayız Arkanızdayız Desteğimizde Reyimiz Oyumuz Sizindir Dedi.