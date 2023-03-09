HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
TV 100 sunucusu Osman Kenan Çapoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Osman Kenan Çapoğlu'nun biyografisi
TV 100 sunucusu Osman Kenan Çapoğlu'nun, haber sunumu ve ses tonu olaylara ilgili yaptığı yorumlarla izleyicilerin dikkat çekmektedir. Osman Kenan Çapoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? İşte TV 100 sunucusu Osman Kenan Çapoğlu'nun biyografisi.
YAYINLAMA
Son Haberler
MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşan TBMM Başkanı Şentop'dan uluslararası topluma sert mesaj!
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"