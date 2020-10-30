İzmir'in Seferihisar ilçesinde 12:51'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 6,6 olarak belirtirken, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. Depremi dün saat 11.30'da sosyal medyadan paylaşım yapan Twitter kullanıcısı Mustafa Kılıç İzmir'deki depremin olacağını bir gün önceden saat vererek söyledi.

MUSTAFA KILIÇ KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?

Twitter'da kendisini Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç isimli bir vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden bildi. Depremi nokta atışıyla bilmesi dikkat çeken Kılıç, sadece depremin şiddetini tam olarak tahmin edemedi. Yaptığı paylaşımda tavanın 4,5 olacağını söylemişti.

29 Ekim 11.30 sularında depremle ilgili paylaşım yapan Kılıç, "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir. Ama endişeye gerek yok tavan 4,5. Bugün deprem sayısı az. Enerji birikmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

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