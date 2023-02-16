Tyronne Ebuehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyronne Ebuehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyronne Ebuehi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tyronne Ebuehi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tyronne Ebuehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyronne Ebuehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyronne Ebuehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyronne Ebuehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyronne Ebuehi 16 Aralık 1995 tarihinde Haarlem şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Tyronne Efe Ebuehi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyronne Ebuehi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime11 yapmaktadır. Tyronne Ebuehi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Empoli futbol takımında oynamaktadır. Empoli takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tyronne Ebuehi'nin Empoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tyronne Ebuehi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tyronneebuehi_/

Tyronne Ebuehiboyu ve yaşı kaç

Tyronne Ebuehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyronne Ebuehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tyronne Ebuehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyronne Ebuehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ADO U19

1 Temmuz 2014 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2018 yılında Benfica

1 Eylül 2019 yılında Benfica B

21 Ağu 2020 yılında Twente

30 Haziran 2021 yılında Benfica B

1 Temmuz 2021 yılında Venezia

30 Haziran 2022 yılında Benfica B

5 Temmuz 2022 yılında Empoli

Tyronne Ebuehi kimdir

Tyronne Ebuehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyronne Ebuehi şuan Empoli takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DSOV, SV Hoofddorp, VV Young Boys, HFC EDO (-2013), ADO Den Haag (2013-14)

Tyronne Ebuehi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Tyronne Ebuehi nereli

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