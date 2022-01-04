Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Üç aylar ayın kaçında başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi...

Dini vazifelerini yerine getirmek için 3 ayları bekleyen Müslüman vatandaşlar, "Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Üç aylar ayın kaçında başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022 üç aylar takvimi belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda bir açıklaması var mı? İşte, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi...

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN 2022? ÜÇ AYLAR AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR? İŞTE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAKVİMİ...

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin dualar ve ibadetlerle harman edildiği üç aylarda, vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmek istiyor. Diyanet bu aylarda vatandaşların daha çok; oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere yönelmesini tavsiye ediyor.

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

2022 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaib Kandil'dir. Bu manevi gün ise, 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.



Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart tarihinde idrak edecek.



2022 Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.