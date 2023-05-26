Uçağın kapısı havada açıldı, 194 yolcu korku dolu anlar yaşadı!

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Jeju Adasın'dan havalanan Asiana Hava Yollarına ait uçağın kapısı açıldı. 194 yolculu uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Daegu Uluslararası Havalimanı'nın yetkililerinin yaptığı açıklamada, olayın uçağın inişe geçtiği sırada yaşandığını ve uçağın havalimanına güvenli bir iniş gerçekleştirdiğini belirtti.

BAZI YOLCULAR HASTANELİK OLDU, KAPIYI AÇAN ADAM TUTUKLANDI

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilen açıklamaya göre, bazı yolcular panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

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Polis, kapıyı 30 yaşında bir adamın açtığını belirtti ve adamın iniş gerçekleştikten sonra tutuklandığı kaydedildi.

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