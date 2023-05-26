Doğalgaz hattı çalışmalarında, tarihi eser kalıntıları bulundu

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da doğalgaz çalışmaları başladı. İlçede doğalgaz hattının konut ve iş yerlerine ulaştırılması için sürdürülen kazı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen parçalar bulundu.

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Doğalgaz hattı çalışmalarında, tarihi eser kalıntıları bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde doğalgaz hattı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda tarihi parçalara rastlandı.

BULUNAN TARİHİ PARÇALARIN ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da doğalgaz çalışmaları başladı. İlçede doğalgaz hattının konut ve iş yerlerine ulaştırılması için sürdürülen kazı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen parçalar bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü ekiplerince kazılar sırasında bulunan parçalar koruma altına alındı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da kazı bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğalgaz hattı çalışmalarında, tarihi eser kalıntıları bulundu

Parçaların Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

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