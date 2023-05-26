Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Gümüşhane-Bayburt karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı ayı olay yerinde hayatını kaybetti.
Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden O.K yönetimindeki 61 AFT 849 plakalı araç Sargınkaya köyü bölgesinde birdenbire karayoluna çıkan ayıya çarptı. Yağış nedeniyle kaygadanlaşan yolda çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilin şöförü O.K. yara almadı ancak ayı hayatını kaybetti.
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