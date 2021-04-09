UEFA'dan flaş açıklama! A Milli Takım'ımıza seyirci müjdesi! UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takımı'mızın Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarına yüzde 50 oranında seyirci alınacağı ifade edildi.

A+ A-