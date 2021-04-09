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  3. UEFA'dan flaş açıklama! A Milli Takım'ımıza seyirci müjdesi!

UEFA'dan flaş açıklama! A Milli Takım'ımıza seyirci müjdesi!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takımı'mızın Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarına yüzde 50 oranında seyirci alınacağı ifade edildi.

UEFA'dan flaş açıklama! A Milli Takım'ımıza seyirci müjdesi!

UEFA'dan EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım'ımızı sevindirecek haber geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ımızn Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarına yüzde 50 oranında seyirci alınacak.

UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inin izin verdiği seyirci kapasitelerini duyurdu.

Budapeşte - %100

St. Petersburg - %50

Bakü - %50

Bükreş - %25-33

Amsterdam - %25-33

Glasgow - %25-33

Kopenhag - %25-33

Londra - %25

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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