UEFA'dan flaş açıklama! A Milli Takım'ımıza seyirci müjdesi!
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takımı'mızın Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarına yüzde 50 oranında seyirci alınacağı ifade edildi.
UEFA'dan EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım'ımızı sevindirecek haber geldi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ımızn Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarına yüzde 50 oranında seyirci alınacak.
UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inin izin verdiği seyirci kapasitelerini duyurdu.
Budapeşte - %100
St. Petersburg - %50
Bakü - %50
Bükreş - %25-33
Amsterdam - %25-33
Glasgow - %25-33
Kopenhag - %25-33
Londra - %25
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