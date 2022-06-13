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  3. Ulaşıma bir zam daha geldi! Yüksek hızlı tren fiyatlarına yüzde 30 zam!

Ulaşıma bir zam daha geldi! Yüksek hızlı tren fiyatlarına yüzde 30 zam!

Vatandaşa bir kötü haber de ulaşımdan geldi. TCDD, yüksek hızlı tren bileti fiyatlarına yüzde 30 artış yapıldığını açıkladı.

Ulaşıma bir zam daha geldi! Yüksek hızlı tren fiyatlarına yüzde 30 zam!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte bu yıl YHT'ye dördüncü kez zam yapılmış oldu.

Ulaşıma bir zam daha geldi! Yüksek hızlı tren fiyatlarına yüzde 30 zam!

DÖRDÜNCÜ KEZ ZAM GELDİ

YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10, Nisan ayında 15 zam yapıldı. Bu son gelen yüzde son zamla birlikte 2022'de YHT'ye dördüncü kez zam yapılmış oldu.

Ulaşıma bir zam daha geldi! Yüksek hızlı tren fiyatlarına yüzde 30 zam!

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

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