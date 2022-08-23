Ülkede yer yerinden oynadı! 6 büyüklüğünde deprem, tsunami korkusu yaşattı

Endonezya'da Pagar Alam şehrinin açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şokuyla bazı insanların tsunami korkusuyla evlerini terk ettiği, yüksek yerlere koştuğu belirtildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), verilerine göre deprem yerel saatle 21.31'de meydana geldi. Merkez üssü ülkenin güney Sumatro eyaletindeki Pagar Alam şehri olarak belirlenen deprem yerin 59 kilometre altında 6.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Ülkede yer yerinden oynadı! 6 büyüklüğünde deprem, tsunami korkusu yaşattı

TSUNAMİ KORKUSUYLA EVLERİNİ TERK ETTİLER

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar tsunami korkusuyla evlerini terk ederek yüksek bölgelere koştu.

Ülkede yer yerinden oynadı! 6 büyüklüğünde deprem, tsunami korkusu yaşattı

YETKİLİLERDEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı yönünde mesajlar gönderildi.

Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı. Depremin tsunamiyi tetikleyemeyecek kadar derinde olduğunu belirtti.

Depremin ardından can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

Ülkede yer yerinden oynadı! 6 büyüklüğünde deprem, tsunami korkusu yaşattı

DEPREMİN ŞİDDETİ GÜNCELLENDİ

Öte yandan USGS önce 6.6 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 6 olarak güncelledi.

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