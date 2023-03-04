Ümit Özdağ, provokasyon yapmaya gittiği maçta canını tuvalete kaçarak kurtardı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayserispor-Fenerbahçe maçında provokasyona gittiği gerekçesiyle, Kayserispor taraftarı tarafından saldırı girişimine uğradı. Özdağ, saldırıdan tuvalete sığınarak kurtuldu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fenerbahçe taraftarlarına yasaklanan Kayserispor maçını tribünden izlemek için Kayseri’ye gitti. Karşılaşmanın devre arasında şeref tribününün ön kısmında bir grup taraftar slogan atmaya başladı. Tribünlerden destek gören protesto sonucu Özdağ protokol koridorundan geçerek bir odaya sığındı.

Ümit Özdağ, provakasyon yapmaya gittiği maçta canını tuvalete kaçarak kurtardı

KAYSERİLİ TARAFTARDAN KAÇAMADI

Statta görevli polis ekipleri ve eşlik eden Zafer Partililer, Ümit Özdağ'ı çembere alarak saldırıdan korudu. Güvenlik ekipleri, Özdağ'ı salona alarak kapıları kapattı. Protestocular “Burası Kayseri buradan çıkış yok” diye bağırmaya devam etti.

Ümit Özdağ, provakasyon yapmaya gittiği maçta canını tuvalete kaçarak kurtardı

MAÇA GİDİP PROVOKASYON YAPACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Güvenlik görevlileri protestocuları uzaklaştırarak olayların büyümesini engelledi. Ümit Özdağ, karşılaşmanın ikinci yarısını yine tribünden izleyeme devam etti. Özdağ, Kayserispor-Fenerbahçe maçına gideceğini ve hükümet istifa diye bağıracağını söylemişti.

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