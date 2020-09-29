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Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Hangi tedbirler alınacak?

Suudi Arabistan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında Umre ziyaretlerinin kademeli olarak yapılacağını duyurmasının ardından bulaş riskini en aza indirmek amacıyla sıkı tedbirler aldı.

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Hangi tedbirler alınacak?

Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs kapsamında kademeli olarak başlatılacak umre ziyaretleri için sıkı korona virüs tedbirleri aldı.

Suudi Arabistan'ın yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatıyor. 4 Ekim Pazar gününden itibaren yerli Müslümanların umre yapmasına izin verilecek. Yurt dışından gelecek ziyaretçiler ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyaretlerini gerçekleşebilecekler. Suudi Arabistan Resmi haber ajansı yayımlanan habere göre umre ziyaretleri sırasında Kabe'ye yaklaşmanın yasak olmasıyla beraber, tavaf belli bir alanda ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilerek yapılacak. Suudi Arabistanlı yetkililer, Mescid-i Haram'ın günde 10 defa sterilize edileceğini ve her ziyaretçi grubunun girmeden önce ve çıktıktan sonra sterilize edileceğini söyledi. Zemzem suyu ise ziyaretçilerin güvenliğini korumak için şişlerde dağıtılacak. Herhangi bir ziyaretçide korona virüs belirtilerinin tespit edildiği durumda karantina için özel alanlar hazırlandığı da ifade edildi.

Berna Akkaya
Editör


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