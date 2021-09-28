Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlılarda Umut Meraş talihsiz bir an yaşadı. Bu kapsamda Umut Meraş sakatlandı mı? | Umut Meraş son durum sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

UMUT MERAŞ SAKATLANDI MI?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlılarda Umut Meraş sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Meraş'ın yerine 71. dakikada Berkay Vardar dahil oldu.

UMUT MERAŞ SON DURUM

Ajax-Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Umut Meraş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...