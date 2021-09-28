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Umut Meraş sakatlandı mı? | Umut Meraş son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Umut Meraş maçın 73. dakikasında talihsiz bir an yaşadı. Peki Umut Meraş sakatlandı mı? | Umut Meraş son durum Detaylar haberimizde....

Umut Meraş sakatlandı mı? | Umut Meraş son durum

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlılarda Umut Meraş talihsiz bir an yaşadı. Bu kapsamda Umut Meraş sakatlandı mı? | Umut Meraş son durum sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

UMUT MERAŞ SAKATLANDI MI?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlılarda Umut Meraş sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Meraş'ın yerine 71. dakikada Berkay Vardar dahil oldu.

UMUT MERAŞ SON DURUM

Ajax-Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Umut Meraş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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