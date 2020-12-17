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Üniversitelere 'fuhuş evleri' demişti: Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Üniversiteler hakkında söylediği ifadelerle sosyal medyada gündem olan öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Üniversitelere 'fuhuş evleri' demişti: Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma açıldı.

Sofuoğlu hakkındaki soruşturmanın ''halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama'' suçundan olduğu öğrenildi.

Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na kötü haber!

Yüksek Öğretim Kurumları Başkanı Yekta Saraç tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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