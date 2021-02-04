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Üniversite sınavı başvuruları başladı: 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından 2 Mart tarihine kadar yapabilecek.

Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS başvuruları an itibariyle başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından son dakika açıklamada bulundu. YKS başvuru kılavuzunu yayımladıklarını duyuran Aygün, ''Değerli adaylarımız, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz. '' dedi. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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