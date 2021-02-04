Üniversite sınavı başvuruları başladı: 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı!

Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS başvuruları an itibariyle başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından son dakika açıklamada bulundu. YKS başvuru kılavuzunu yayımladıklarını duyuran Aygün, ''Değerli adaylarımız, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz. '' dedi.

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YKS başvuru ücretlerinin ödeneceği bankalar açıklandı. Peki üniversite sınavı başvuru ücretleri nasıl, hangi bankalara ödenecek? Detaylar için aşağıdaki haberimize tıklayınız...

Üniversite sınavı başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl ödenir?