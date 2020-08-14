Üniversiteler 1 ekimde açılacak mı?

Pandemi nedeniyle ortaokul lise ve üniversiteler olmak üzere 2020 eğitim öğretim yılına erken ara verildi. Her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı yaz tatilinin bitmesine az bir süre kala bir hayli merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerin ekim ayında açılacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTELER 1 EKİMDE AÇILACAK MI?

Başkan Saraç üniversitelerin 1 Ekim'de açılacağını bildirdi.

Saraç, "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. '' dedi.''Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık." diyen Saraç, '' Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek.'' ifadelerini kullandı.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ İLE İLGİLİ BİLDİRİ

ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

Ziya Selçuk, şöyle konuştu: "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

Okullar 21 eylül'de mi açılacak 2020?

1.sınıfa başlama ayı kaç? Kaç aylık çocuklar okula başlar? 1.sınıfa başlama yaşı tablosu