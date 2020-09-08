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Üniversiteler açılacak mı? Dersler online mı yapılacak?

Üniversiteler açılacak mı? Dersler online mı yapılacak? Sağlık Bakanlığı üniversitelerde güz döneminde eğitimin uzaktan yapılması tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...

Üniversiteler açılacak mı? Dersler online mı yapılacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla üniversitelerin ne zaman açılacağı, derslerin ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Koronavirüs salgını süresince vakaların yeniden artması nedeniyle üniversitelerin açılış tarihinin ertelenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı takviyede bulundu. Peki Üniversiteler açılacak mı? Dersler online mı yapılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bulundukları şehirlerden farklı şehirlere eğitim almaya gidecek olan öğrencilerin hareketliliği salgının seyrini olumsuz olarak değiştirebilme ihtimaline karşılık uzaktan eğitim tavsiyesi Bilim Kurulu tarafından ifade edildi. YÖK tarafından ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile uzaktan eğitimin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde geçerli olması bekleniyor.

Üniversiteler açılacak mı? Dersler online mı yapılacak?

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BAKANLIKTAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK’ün yazısında şu ifadeler yer aldı;

*Bakanlığın cevabi yazısında ‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır.

*Üniversitenizde 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının yukarıda zikredilen görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.

Yekta Saraç'tan üniversitelerde uzaktan eğitim açıklamasıYekta Saraç'tan üniversitelerde uzaktan eğitim açıklaması

Üniversiteler açılacak mı? Dersler online mı yapılacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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