Üniversiteli genç yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!

Aksaray’da kaldığı yurda gitmek için yolda caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Otomobilin ön kısmının adeta hurdaya döndüğü kazada kız öğrenci olay yerinde feci şekilde can verdi.

YAYINLAMA
Google News
Üniversiteli genç yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!

Aksaray’da kaldığı yurda gitmek için yolda caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Otomobilin ön kısmının adeta hurdaya döndüğü kazada kız öğrenci olay yerinde feci şekilde can verdi.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Kaza Aratol İstiklal Mahallesi 50. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte kaldıkları yurda gitmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal (20), yurda yakın yolda caddenin karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratle seyrettiği iddia edilen Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil öğrenciye çarptı. Aşırı hız ile birlikte çarpmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre sürüklenen Mine Nur Uysal ağır yaralandı.

Üniversiteli genç yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!

Kazaya şahit olan arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üniversiteli genç yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!

Olay yerine gelen 112 Acil yardım ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından kaza mahallinde geniş çaplı inceleme yapıldı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazada genç öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Burdurlu olduğu öğrenilen öğrencinin cenazesinin otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenilirken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzonspor ve Beşiktaş peşindeydi! Pendikspor'un genç yıldızı Erencan Yardımcı'nın gideceği takım belli olduTrabzonspor ve Beşiktaş peşindeydi! Pendikspor'un genç yıldızı Erencan Yardımcı'nın gideceği takım belli oldu

Husumetli aileler birbirine öfke kustu! Çıkan kavgada çok sayıda yaralı var!Husumetli aileler birbirine öfke kustu! Çıkan kavgada çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldiİstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldi

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklaması ve 5 aylık enflasyon rakamı farkı belli olması ile memur ve emekli zam oranları da belli olduTÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklaması ve 5 aylık enflasyon rakamı farkı belli olması ile memur ve emekli zam oranları da belli oldu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!
Küçükçekmece’de intihar girişimi! Bunalıma giren adam yüksek gerilim direğine tırmandı!
Husumetli aileler birbirine öfke kustu! Çıkan kavgada çok sayıda yaralı var!
Husumetli aileler birbirine öfke kustu! Çıkan kavgada çok sayıda yaralı var!
Çorum’da odun çalan şahısı vatandaşlar yakaladı!
Çorum’da odun çalan şahısı vatandaşlar yakaladı!
Trafikte makas atmanın bedelini ağır ödedi! Feci kazada gencin ayağı koptu!
Trafikte makas atmanın bedelini ağır ödedi! Feci kazada gencin ayağı koptu!
Son Haberler
Gemlik depremi İstanbul depremini tetikler mi? Gemlik depremi sonrası uzmanlardan uyarı geldi, dikkat edin!
Gemlik depremi İstanbul depremini tetikler mi? Gemlik depremi sonrası uzmanlardan uyarı geldi, dikkat edin!
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Otomobil fiyatları sürekli değişiyor, İşte 2023 yılında en çok satan 2. el otomobiller
Otomobil fiyatları sürekli değişiyor, İşte 2023 yılında en çok satan 2. el otomobiller
Üniversiteli genç yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!
Üniversiteli genç yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!
Acı gerçek bir ihbarla ortaya çıktı! Kayıp iki gencin cansız bedenine ulaşıldı!
Acı gerçek bir ihbarla ortaya çıktı! Kayıp iki gencin cansız bedenine ulaşıldı!
Maltepe'de tekel bayisine silahlı saldırı!
Maltepe'de tekel bayisine silahlı saldırı!
Çok Okunanlar
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
Google marmara depremini saniyeler önce bildi, Google deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Google deprem bildirimi açma nasıl yapılır?
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklaması ve 5 aylık enflasyon rakamı farkı belli olması ile memur ve emekli zam oranları da belli oldu
TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklaması ve 5 aylık enflasyon rakamı farkı belli olması ile memur ve emekli zam oranları da belli oldu
Otomobil fiyatları sürekli değişiyor, İşte 2023 yılında en çok satan 2. el otomobiller
Otomobil fiyatları sürekli değişiyor, İşte 2023 yılında en çok satan 2. el otomobiller
İstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldi
İstanbul'da Şiddetli şekilde hissedilen Marmara denizi Gemlik körfezinde arka arkaya 2 deprem meydana geldi
Zincir markette tepki çeken olay! Çikolata için çocuğu depoya kilitlediler, market hakkında soruşturma başlatıldı
Zincir markette tepki çeken olay! Çikolata için çocuğu depoya kilitlediler, market hakkında soruşturma başlatıldı
Soruşturmalar derinleştiriliyor! Selin Ciğerci ve eski futbolcu eşi Gökhan Çıra hakkında yeni soruşturma!
Soruşturmalar derinleştiriliyor! Selin Ciğerci ve eski futbolcu eşi Gökhan Çıra hakkında yeni soruşturma!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz'
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış