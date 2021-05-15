Üniversitenin canlı yayınında ders veren öğretmenden skandal olay! Mikrofonu açık unutunca torpil ortaya çıktı

Sakarya Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürlüğünü yapan Prof.Dr. Ahmet Özmen, öğrencileriyle canlı yayında ders verdiği sırada ara verip içeri giren kişi ile konuşmaya başladı. Bu esnada arkadaşına staj için başvuran bir öğrenciye nasıl torpil yaptığını anlatan Özmen'in sonradan öğrencilere verdiği cevap ise olay yarattı.

Sakarya Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürlüğünü yapan Prof.Dr. Ahmet Özmen canlı derse ara verdiği sırada mikrofonunu açık unuttu.

''GÖRÜŞÜYORUZ BÖYLE BAZEN''

Özmen, bu esnada bir arkadaşına staj için başvuran öğrenciye nasıl torpil yaptığını anlattı. Dersin başlamasının ardından mikrofonu açık unuttuğunu fark eden Özmen, öğrencilere "Mesele değil, arkadaşlarla görüşüyoruz böyle bazen" dedi.

Sakarya Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve BAUM Müdürlüğü yapan Prof.Dr. Ahmet Özmen uzaktan eğitim verdiği sırada derse 5 dakika ara verdi. Ancak mikrofon açık kaldığı için, ekranda görüntüsü olmasa bile Prof. Özmen'in sesi dersi dinleyenlere ulaştı.

''DAYISI BİZDE PROFESÖR''

Derse ara verildiği sırada Özmen ve arkadaşı arasında şu diyalog yaşandı:

"Stajlara siz bakıyorsunuz diye bana mail atmış. Burada stajını yapabilirsin ama etrafa yayma dedim. Herkesi almıyorum dedim. Burası güvenli bir yer. Bu çocuk uzaktan öğretim öğrencisiymiş.

- Ben çok bilmiyorum, dayısını biliyorum. Dayısı bizde profesör.

Ben çok herkesi almıyorum. Benim de yeğenim gelecek, çalışsınlar burada.

-Sen gerekeni yap abi.

Bizim işimiz bu, öğretmeniz biz"

Özmen, daha sonra derse kaldığı yerden devam ederek "Ben mikrofonu kapatmamışım, ama siz de duymuş oldunuz. Mesele değil, arkadaşlarla görüşüyoruz böyle bazen" dedi.