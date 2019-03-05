Alexis Sanchez kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yarın Paris Saint-Germain'e konuk olacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Premier Lig'de oynadıkları Southampton karşılaşmasında sakatlanan Alexis Sanchez'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Solskjaer, "Kötü bir diz sakatlığı. Dönmesi 4 ila 6 hafta sürecek. Umarım çabuk iyileşir." ifadelerini kullandı.

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?

Alexis Sánchez‬, 19 Aralık 1988'de Tocopilla, Şili'de doğdu.

Futbola 2003 yılında Cobreloa alt yapısında başlayan Sánchez‬, ilk profesyonel sözleşmesini 2004 yılında aynı takımla imzaladı.

2004-06 seneleri arasında Cobreloa forması ile çıktığı 47 maçta 12 gol bulan Sanchez, 2006'da Serie A'nın en köklü kulübü Udinese'ye transfer oldu.

Tecrübe kazanması gerektiğini düşünen kulüp yöneticileri tarafından 2006-07 sezonunda Colo- Colo'ya, 2007-08 sezonunda ise River Plate'ye kiralandı.

Yeterince tecrübe kazandığına karar veren kulüp idarecileri tarafından kulübe geri çağrılan Sánchez‬, 2011'de buradan ayrılana dek forma giydiği 95 maçta 20 gol buldu.

2011'de 26 milyon € karşılığında dünya devlerinden Barcelona'ya transfer oldu.

2011-14 seneleri arasında forma giydiği Barcelona'da 2012-13 sezonunda lig şampiyonluğu, 2011-12 sezonunda Copa del Rey birinciliği, 2011 ve 2013 senelerinde olmak üzere iki İspanya Süper Kupası, 2011'de UEFA Süper Kupası ve aynı sene FIFA Kulüpler Dünya Kupası birinciliği yaşadı.

Toplam 88 maçta forma şansı bulduğu İspanyol ekibe 39 golle katkı sağladı.

2014'te İngiliz devi Arsenal'e transfer olan forvet, halen Arsenal forması giymektedir.

Ayrıca Sánchez‬, 2006 yılından bu yana Şili Milli Takımındadır.