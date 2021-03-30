Ünlü oyuncu açıkladı! Koronavirüs nedeniyle eski hastalığı nüksetti

Ünlü oyuncu Wilma Elles, magazin gazetecilerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun virüs yüzünden eski hastalığının nüksettiği öğrenildi

Bir basın mensubunun "Bu hastalık nasıl başladı?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmadığım zaman evde strese giriyorum. Evi görmeniz lazım; balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum, onlar tutuyor beni"

Ünlü oyuncu Wilma Elles, "Bazen evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden de korkuyorum. Özellikle korona artınca daha çok korkuyorum" dedi.

Sık sık memleketi Almanya'ya gidip gelen Wilma Elles, "Almanya şu anda çok tedbirli, orada her yer kapalı. Gitmek için bir sürü test istiyorlar. Oraya giderken bile sorun yaşıyorum. Bu durum beni daha çok korkutuyor. Bakalık şimdi uçağım var. İnşallah orada başıma bir şey gelmez" şeklinde konuştu.

WİLMA ELLES KİMDİR?

Alman oyuncu Wilma Elles, bir dönem Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanınmıştır.

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