Ünlü oyuncu açıkladı! Koronavirüs nedeniyle eski hastalığı nüksettiİnstagram ne oldu? | İnstagram durduruldu sorunu sebebi ne? | İnstagram sorun mu var? 30 Mart SalıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm Atv canlı izleBaraj 33. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izleMasumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mart SalıDoya Doya Moda All Star 30 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Holi Festivali nedir? Holi Festivali nerede ve ne zaman gerçekleşir?Ankara'da yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar! Devam edecek...30 Mart 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü oyuncu açıkladı! Koronavirüs nedeniyle eski hastalığı nüksetti

Ünlü oyuncu açıkladı! Koronavirüs nedeniyle eski hastalığı nüksetti

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle milyonların beğenisini kazanan ve o dönemden bu yana adından söz ettiren ünlü oyuncu Wilma Elles'in koronavirüs sebebiyle eski hastalığı nüksetti. Ünlü oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu açıkladı! Koronavirüs nedeniyle eski hastalığı nüksetti

Ünlü oyuncu Wilma Elles, magazin gazetecilerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun virüs yüzünden eski hastalığının nüksettiği öğrenildi

Bir basın mensubunun "Bu hastalık nasıl başladı?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmadığım zaman evde strese giriyorum. Evi görmeniz lazım; balkonun kapısını yastıklarla kapatıyorum. Çocuklarla aynı odada yatıyorum, onlar tutuyor beni"

Ünlü oyuncu Wilma Elles, "Bazen evdeki kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden de korkuyorum. Özellikle korona artınca daha çok korkuyorum" dedi.

Sık sık memleketi Almanya'ya gidip gelen Wilma Elles, "Almanya şu anda çok tedbirli, orada her yer kapalı. Gitmek için bir sürü test istiyorlar. Oraya giderken bile sorun yaşıyorum. Bu durum beni daha çok korkutuyor. Bakalık şimdi uçağım var. İnşallah orada başıma bir şey gelmez" şeklinde konuştu.

WİLMA ELLES KİMDİR?

Alman oyuncu Wilma Elles, bir dönem Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle tanınmıştır.

Wilma Elles hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Wilma Elles kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Kiminle evli?Wilma Elles kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Kiminle evli?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT