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  3. Ünlü oyuncu Atilla Pakdemir yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Atilla Pakdemir yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun, 2 yıldan bu yana Akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Ünlü oyuncu Atilla Pakdemir yaşamını yitirdi

Son dakika haberi...Bir süre önce koronaviüse yakalanan ünlü oyuncu Atilla Pakdemir, İzmir'de yaşamını yitirdi.

Atilla Pekdemir'in ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Atilla Pekdemir'in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." 

ATİLLA PAKDEMİR KİMDİR?

Atilla Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul ÜniversitesiDevlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur. 

Atilla Pekdemir'in detraylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Atilla Pakdemir kimdir? Kaç yaşında öldü? | Atilla Pakdemir neden öldü?Atilla Pakdemir kimdir? Kaç yaşında öldü? | Atilla Pakdemir neden öldü?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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