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  3. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci isyan etti: "Artık tahammül edemiyorum"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci isyan etti: "Artık tahammül edemiyorum"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polisler bölmüştü. Komşuların yüksek müzik sesinden rahatsız olması üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiği öne sürülmüştü. Çıkan haberler sonrası Özge Özpirinçci'den flaş bir açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci isyan etti: "Artık tahammül edemiyorum"

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polisler tarafından bölmüştü.

Özge Özpirinçci'nin komşularının yüksek müzik sesinden rahatsız olması üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiği iddia edilmişte.

Magazine bomba gibi düşen haberler sonrası Özge Özpirinçci'den flaş bir açıklama geldi.

Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kariyerim boyunca magazin ile her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bunda başarılı oldum. Eskiden üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restoranda kurlanan doğum günüm evde bahçede devam edioyr ve magazin kameraları evin önüne gelip, bahçenin içini çekmeye başlıyor.

Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konuşup, Burak ve Uraz'ın röportaj yapabildiğini söylediğinde ' herkes gelip bizimle röportaj yapacak, yoksa sabaha kadar buradayız" cevabı ile karşılaşıyor.

Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor.

Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir 'baskın' gibi göstermeye çalışıyorlar.

Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyorlar. 

Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de biz evin içerisine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz. Dediğim gibi, eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Sadece içimi dökmek istedim. Çünkü yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum."

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35 yaşına basan Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polis bastı!35 yaşına basan Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polis bastı!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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