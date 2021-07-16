Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan kötü haber: 8 ay geçti ama hala koku alamıyorum

Geçen sene Kasım ayında koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve bir hafta gibi kısa bir sürede hastalığı yenen ünlü oyuncu Seda Bakan magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Hastalığın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hala koku alamadığı belirten Bakan, 1 ay daha aynı durumu yaşaması halinde doktora gideceğini sözlerine ekledi.

Seda Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığın üzerinden 8 ay geçti ama halen koku alamıyorum. 1 ay daha bekleyeceğim. Eğer bu sıkıntım geçmezse doktora gideceğim"

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NE OLMUŞTU?

Seda Bakan Kasım 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

O dönem FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil olan ve Doktor Ferda'yı canlandıran ünlü oyuncunun rutin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Leyla adında 1 yaşında kızı olan Seda Bakan, açıklamasında "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkartmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonras kendisini karantinaya alan Seda Bakan sağlık durumuna ilişkin yapotığı paylaşımda "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer vererek ilaç kullnamadığını duyurmuştu.

KORONAVİRÜSÜ KISA SÜREDE YENMİŞTİ

Ünlü oyuncu Seda Bakan hastalığı 1 hafta içinde yenmişti.