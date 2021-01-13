Ünlü oyuncu Songül Öden'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Songül Öden'den sevenlerine kötü haber geldi.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülmüş ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunmuştu.