Engelli personel alımı 2021! Bakan Selçuk duyurdu: 3 binin üzerinde sosyal atama yapılacakMartin Skrtel'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!Eski gelin adayı Naz Mila hamamda yarı çıplak pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı!Takdir teşekkür hesaplama 2021 nasıl yapılır? Takdir teşekkür kaç puanla alınır?UBER'ın sahibi Garrett Camp kimdir? Garrett Camp nereli, kaç yaşında?Uber geri döndü: İstanbullulara yeniden merhaba!Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar ? 13 Ocak 2021 Çarşamba güncel altın fiyatlarıUBER'in sahibi Travis Kalanick kimdir? Travis Kalanick nereli, kaç yaşında?UBER açıldı mı, ne zaman açılacak?ŞOK 13 Ocak 2021 aktüel kataloğu | ŞOK'un kampanya haftasına özel ürünler geliyor!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü oyuncu Songül Öden'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Ünlü oyuncu Songül Öden'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Songül Öden'in durumu ağırlaşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Songül Öden'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Songül Öden'den sevenlerine kötü haber geldi.

Ünlü oyuncu Songül Öden'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülmüş ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT