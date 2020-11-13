Oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba günü vefat eden Teoman Deniz, dün İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

Maraşlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Deniz aldığı acı haberle yıkıldı. Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz’e model sevgilisi Didem Soydan destek oldu.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz (d. 17 Şubat 1991), Türk oyuncu. İzmit'te doğup büyüdü.

İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2015), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer almıştır.

Burak Deniz'in babası kimdir? Teoman Deniz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?