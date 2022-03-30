Ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin çok satan kitabı dizi oluyor! Süt Lekesi kitabı yeni sezonda izleyiciyle buluşacak! Esra Ezmeci kitapları neler?

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve Instagram hesabından kendine yapılan itiraflarla adından söz ettiriyor. Esra Ezmeci’ye gelen itiraflar okuyanları adeta şoka sokuyor. Funda ile Umudun Olsun programında boy gösteren başarılı psikolog hayranlarına güzel haberi verdi.

YENİ SEZONDA DİZİ OLARAK SEYREDİLECEK

Sosyal medya hesabında aktif olan ünlü psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen itirafları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşıyor. Ünlü psikolog Esra Ezmeci, son olarak kendisine yapılan itiraf sonrası açıklamada bulundu. Ezmeci, “Süt Lekesi” adlı kitabının dizi olacağını duyurdu. Esra Ezmeci’ye: “Kitapların filmi yok mu psikolog hanım? Okuma alışkanlığım yok, hevesimde hiç olmadı” sorusu geldi. Ezmeci, kendisine gelen soruya: “Süt Lekesi’nin yeni sezonda dizisi geliyor” cevabını verdi.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin kendisine ait olan 5 kitabın adları ise şöyle:

Kararı Ben Veririm Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever Süt Lekesi İz Bıraktığın Kadar Varsın

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