Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf şoke etti: Kendine bağlamak için kocasına idrarını içirmiş

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Fulya ile Umudun Olsun programında boy gösteren, yazdığı kitaplarla da gündeme oturan ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Başarılı psikolog Ezmeci'nin yayımladığı itiraflarda yer alan ifadeler takipçiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyayı derinden sarsan o itiraflar ve Ezmeci'nin cevapları...

“BİR KADINI ÜZEREK MUTLU OLAMAZSINIZ”

Sosyal medya kullanıcısı Ezmeci'ye, "Kocana idrarını içir sana bağlı kalır dedi, yaptım işe yaramadı” itirafında bulundu. Ezmeci gelen itiraf karşısında “Onun yerine çapa yapsaydınız” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Evli adamı karısından nasıl soğuturuz, boşansın istiyorum” dedi. Ünlü psikolog, “Yapmayın böyle şeyler günah gerçekten. Bir kadını üzerek mutlu olamazsınız. Buna inanın aksini hiç görmedim” cevabını verdi.

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