Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Bu nasıl evlilik?" diye sordurdu! "Eşimle abi kardeş gibiyiz..."

İz Bıraktığın Kadar Varsın, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir, Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever, Süt Lekesi, Kararı Ben Veririm, Vazgeçilmez Olmanın Sırrı gibi kitapların sahibi, çok okunan ve sosyal medyada yüz bilerce kişi tarafından takip edilen ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından soru cevap etkinliği yapmaya devam ediyor.

Takipçilerinin itiraflarını yayınlayan ve onlara yol gösteren Ezmeci, paylaşımlarıyla adeta şaşkına çeviriyor.

Son olarak bir takipçisinin yapmış olduğu itirafı yayınlayan ünlü psikolog, görenleri hayrete düşürdü.