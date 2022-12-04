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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Bu nasıl evlilik?" diye sordurdu! "Eşimle abi kardeş gibiyiz..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin bir takipçisinin itirafı görenleri şaşkına çevirdi.
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