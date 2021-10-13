Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'den haber alınamıyor! Konser ücretini alıp sahneye çıkmadan kaçtığı söyleniyor!

Uçankuş'un haberine göre ünlü rapçi Sagopa Kajmer geçtiğimiz akşam Bodrum Wi kulüpte yapılması planlanan konser için sabah saatlerinde Bodrum’a geldi.

Sagopa Kajmer otele yerleştirildikten sonra 100 bin lira ücret verildi. Konser saatinin yaklaşmasıyla otele giderek kendisini almaya gelin ekip Sagopa Kajmer’in saatler öncesinden eşyalarını toplayıp otelden kaçtığını bildirdi.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'e ve menajerine ulaşılamadığı öğrenildi.

Bu iddiaların ardından rapçinin ortaya çıkıp çıkmayacağı ve ne cevap vereceği merak konusu oldu.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

1998 tarihinde, halen aktif olarak yaşamını sürdürmekte olan Kuvvetmira oluşumunu kurarak Türkçe Rap müziğine yeni bir soluk getirmiş olan Türk müzisyen, dj, mc ve yapımcı. Kendisi gibi Rap müzik sanatçısı olan Kolera (Esen Güler) ile evli idi. Sagopa Kajmer, 2010 yılında Kolera ile beraber Bendeki Senalbümünü piyasaya çıkartmıştır.

Sagopa Kajmer, 17 Ağustos 1978 tarihinde, Yunus Özyavuz adıyla Samsun'da dünyaya geldi. Annesinin adı Serpil Özyavuz, babasının adı ise Mehmet Özyavuz'dur. Emre Özyavuz adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.



Müzik yaşantısına doğduğu şehirde bulunan yerel radyolarda DJ'lik yaparak başlayan Özyavuz, Rapper M.C. lakabını kullanıyordu.

1998 yılında DJ'likten profesyonel olarak müzisyenliğe yönelen Kajmer, halen aktif olan rap oluşumu Kuvvetmira'yı bu tarihte kurdu. Ayrıca yer aldığı ilk profesyonel çalışma olan Yeraltı Operasyonu adlı toplama albüm de bu yılda piyasaya sürüldü.

Detaylı bilgiye aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sagopa Kajmer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?