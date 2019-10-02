Ünlü rapçiden veryansın: Bu Düşmanlık Nereden Geliyor?

Bir süre önce ünlü rap şarkıcıları Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan ve Ceza 'Fight Kulüp' adında bir şarkı yapmıştı. Parça henüz çıkmadığı sıralarda bile yayınlanan teaser'ı oldukça ses getirip gündem olmuştu.

Şarkı, adından sıkça söz ettiren rap şarkıcıları bir araya getirmesi sebebiyle de 1,2 milyon disike alması nedeniyle de oldukça konuşuldu.

Ünlü rapçi Killa Hakan bugün “Fight Kulüp” şarkısını eleştiren magazincilere sosyal medya hesabından sert çıktı.

Rap müziğin en önemli 4 isminin bir araya gelerek söylediği şarkı “Fight Klup”ın bugün yayınlanan klibi ülke gündemine bomba gibi oturmuştu. Yaklaşık 2 ay önce Beyaz Magazin programının şarkıyı eleştirmesi üzerine Killa Hakan bugün cevap verdi. Sinem Yıldız ve Pınar Ergüner’in şarkıyı beğenmediklerini ifade etmeleri ve “Dislike butonuna basınız” gibi ifadelerini sosyal medyadan eleştiren ünlü rapçi magazincilere “Bu Düşmanlık Nereden Geliyor?” diye sordu.

İşte ünlü rapçi Killa Hakan'ın o paylaşımları

İşte tartışmalara neden olan "Fight Kulüp" şarkısının teaser'ı

KİLLA HAKAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 1973 yılında Almanya, Berlin’de dünyaya gelmiştir. Balık burcudur.

Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir. Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat’lıdır.

Ailesi 1960’lı senelerde Almanya’ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş’tur. Bir çok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.

Almanya Kreuzberg’de yetişmiştir. Gençlik yıllarında cezaevi ile tanışmış ve hapiste kaldığı sürelerde rap sözleri yazmaya başlamıştır. Almanya’da polislerin Türklere olan tutumları nedeni ile hapise girmiş ve çıkmıştır. Ardından tekrar bir polise Nazi, yani ırkçı dediği gerekçesi ile hapise girmiş ve 4 ay hapis yatmıştır.

Almanya’da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa’ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.

Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36’nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City’nin posta kodu’dur.