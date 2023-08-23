Ünlü sanatçı 25 yıl sonra düğün yaptı!

25 yıl sonra evlilik yıldönümlerinde düğün yapan Volkan Selma Konak çifti çocuklarıyla mutluluk pozu paylaştı.

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Ünlü sanatçı 25 yıl sonra düğün yaptı!

25 yıl sonra evlilik yıldönümlerinde düğün yapan Volkan Selma Konak çifti çocuklarıyla mutluluk pozu paylaştı.

Güçlü ses sanatçısı Volkan Konak, 25 yıl önce maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamadığı eşiyle yeniden evlendi.

Ünlü sanatçı 25 yıl sonra düğün yaptı!

Ünlü sanatçı evlendikleri zaman şartları, hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermediğini ama 25 yıl sonra nasip olduğunu açıkladı.

Ünlü sanatçı 25 yıl sonra düğün yaptı!

1992 yılında evlenen ve 3 çocuk sahibi olan ünlü sanatçı ailesi ve sevdikleriyle beraber unutulmayacak bir evlilik töreni yaşadı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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