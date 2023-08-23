Sarıyer açıklarında petrol tankeri arızası! Boğazda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken arıza yapan petrol tankeri nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken arıza yapan petrol tankeri nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlü tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan GUANYIN isimli 244 metre boyundaki petrol tankeri için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA 7 ve 11 Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

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