Gazeteci Zafer Şahin, CHP'deki Son kulis bilgilerini paylaştı, İşte topun ağzındaki başkanlar!

CHP'de değişim sancısı şimdilik rafa kalkıp önümüzdeki yerel seçimlerde hangi başkanların tekrar aday olacağı merak edilmeye başlandı. Gazeteci zafer şahin son kulis bilgilerini paylaşarak topun ağzındaki belediye başkanların açıkladı.

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Gazeteci Zafer Şahin, CHP'deki Son kulis bilgilerini paylaştı, İşte topun ağzındaki başkanlar!

CHP’de tamamlanan ilçe kongrelerine göre ‘Genel Merkez’ değişimcilere üstünlüğünü koruyor. 39 ilçeden 27’sinde kongrelerin bittiği İstanbul’da değişimciler sadece 11 ilçede etkin oldu. Ankara’da da Genel Merkez’in açık ara önde olduğu belirtiliyor.

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin bugünkü yazısında CHP'nin ilçe kongrelerini ve yerel seçim öncesi belediye başkanlarının son durumunu değerlendirdi. Şahin yazısında, "Kulislere göre.. CHP’de Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da yeni adaylarla seçime girilecek.. Adana, Mersin, Ankara, Aydın, İstanbul’da mevcut başkanlarla devam edilecek. Antalya’da İyi Parti isterse mevcut başkan yeniden aday gösterilecek. Ve İzmir... Kocaman bir soru işareti.." ifadelerini kullandı.

"CHP’DE DEĞİŞİM BAŞKA BAHARA"

Şahin'in "CHP’de değişim başka bahara" başlıklı yazısı şu şekilde;
CHP’nin hafta sonunda gerçekleşen ilçe kongreleri bir kez daha gösterdi ki..

Erdoğan’a karşı girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu parti içi iktidar yarışlarında ormanda 10 kaplan gücünde olan Kızılmaske gibi.. Söz konusu CHP olunca rakip tanımıyor!

İstanbul kongrelerinde Ekrem İmamoğlu’nu… Manisa’da Özgür Özel’i duman etti.

"BU SAATEN SONRA ÖZGÜR ÖZELİN GENELBAŞKAN ADAYI OLMASI ZOR"

Bu saatten sonra Özel’in genel başkan adayı olarak kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkması zor.

İmamoğlu ise pragmatik bir siyasetçi olarak Kılıçdaroğlu’na yanaşmaya çalışır. Artık ana hedefi kendi adaylığıyla beraber

"İSTANBUL’DAKİ BAZI İLÇELERİN ADAYLARINI BELİRLEMEK OLUR"

Değişim mi? Onun cevabını CHP’nin Ümraniye İlçe Kongresinde Mahmut Tanal verdi: Değişim isteyenler 7 dönemdir vekillik yapıyor. Dertleri koltuk, dertleri ekmek!

Tanal diyor ki… Koltuk ve ekmek arasında sarsılmaz bir bağ var! Artık nasıl bir bağ ise o! Ne kadar koltuk, o kadar ekmek demek istiyor sanırım!

Bu arada salondaki değişim yanlısı bir partilinin Tanal’a sorduğu soru da 10 numaraydı: Peki sen kaç dönemdir vekilsin? (CHP’de değişim isteyenlerle değişime direnenlerin aslında aynı yolun yolcusu olduğu bundan daha güzel anlatılamazdı.)

"29 EKİM’DE TOPLANACAK KURULTAYIN SONUCU BUGÜNDEN BELLİ"

CHP’de an itibariyle değişim tartışmaları rafa kaldırıldı. Şimdi cevabı en çok merak edilen soru “İstanbul il başkanı kim olacak?” sorusu..

Onun da cevabı belli: Kılıçdaroğlu ne derse o olacak.

Sevsinler böyle parti içi demokrasiyi...

Topun ağzındaki başkanlar

Kulislere göre..

CHP’de Muğla, Tekirdağ ve Hatay’da yeni adaylarla seçime girilecek..

Adana, Mersin, Ankara, Aydın, İstanbul’da mevcut başkanlarla devam edilecek.

Antalya’da İyi Parti isterse mevcut başkan yeniden aday gösterilecek.

"KOCAMAN BİR SORU İŞARETİ DİKKAT EDİN..."

Ve İzmir... Kocaman bir soru işareti..

Dikkat edin...

Kılıçdaroğlu kendisine bayrak açan İmamoğlu’na da Yavaş’a da öyle aman aman bir mesafe koymuyor. Yeri geldiğinde isimlerini anıyor. Ama niyeyse İzmir’den hiç bahsetmiyor.

Başka bir hesabı var sanki İzmir ile ilgili...

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