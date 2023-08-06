CHP'de değişim sancıları devam ediyor, Kılıçdaroğlu son çare o koza sarıldı...

CHP, partideki çalkantıyı gözden kaçırmak için "cambaza bak" taktiği uyguluyor. Bunun ilk örneği ekonomik gelişmeler ile ilgili geçen 25 Temmuz'da Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması oldu.

Seçim sonrası birbirine düşen Millet İttifakı ortağı partiler de bu kervana katıldı. TBMM Genel Kurulu, olağanüstü toplantısını yaptı. Muhalefetin çalışmalara devam edilmesi önergesini de reddederek tekrar kapandı.

10 GEÇMEDEN YENİ ÇAĞRI GELDİ

CHP, parti içi yarış iyice kızışınca olağanüstü toplantının üstünden 10 gün bile geçmeden yeni bir çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koşarak gidip protesto edildiği Akbelen ormanlarının görüşülmesi için yapılan çağrıda yeter sayıda imza bulunuyordu.

Bunun için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Ağustos Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis, geçen 25 Temmuz'da da ekonomik gelişmeler için toplanmıştı.

AK PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ: SAHADA ÇALIŞIYORUZ

Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayıp vatandaşla kucaklaşan AK Partililer ise bu çağrıya tepki gösterdi.

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AK Parti'nin sözcüleri salı günü yapılacak toplantıda, "Meclis'i iç kavgalarınıza alet etmeyin. Bu yapılan doğru bir şey değil. Bizler sahada çalışıyoruz" mesajı verecekler.

AK Parti ve Cumhur İttifakı ortaklarının salı günü Meclis'e gelip kuliste beklemesi, muhalefetin toplantı yeter sayısını bulması halinde Genel Kurul'a girmesi bekleniyor.

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