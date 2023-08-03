CHP'de ki değişim çağrılarına Kılıçdaroğlu tüzük devrimi ile cevap verecek, Her şey sil baştan olocak!

CHP’de seçim sonrası yükselen "değişim" çağrılarına "Kişi endeksli politika doğru değil” diyerek tüzük ve program değişikliği yapılacağı vaadi ile karşılık veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Kılıçdaroğlu, "Gerçek yenilenmeyi göreceksiniz" dediği tüzük değişikliği taslağını “Tüzük devrimi” sloganıyla açıklamaya hazırlanıyor.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Gazete Duvar'ın haberine göre, parti yöneticileri önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacak tüzük değişiminin değişim çağrılarının yapıldığı bir dönemde parti tabanını heyecanlandıracağını savunuyor. Tüzükte öne çıkan değişiklikler şöyle:

SEÇİLME YÖNTEMİ VE PM’DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Parti yönetimlerine seçilme usulleri, milletvekili ve belediye başkanı aday belirleme yöntemi sil baştan ele alındı. Bu kapsamda genel merkez yapısı yenilenecek, partinin en üst karar organı Parti Meclisi’nin yapısında köklü değişiklikler yapılacak.

PM ÜYE SAYISI ARTACAK, POLİTİKA BELİRLEMEDE ETKİLİ OLACAK

Mevcut tüzüğe göre 60 kişiden oluşan Parti Meclisi üye sayısı arttırılacak. Üyeler uzmanlıklarına göre çalışma gruplarına bölünecek. Parti içinde uzmanlık alanlarına göre kurullar oluşacak, ayrıca kurullarda etkili uzman kişilerin görev alması sağlanacak. Parti Meclisi’nin önemli görevlerinden biri politikaların belirlenmesi olacak.

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GENEL BAŞKAN, ADAY BELİRLEME SÜRECİNDEN ÇIKACAK

CHP’de belediye başkan adayları ve milletvekili adayları parti genel başkanı ve genel başkan yardımcılarının oluşturduğu komisyonlar tarafından ön değerlendirmeye tabi tutuluyor, Parti Meclisi’nde son karar veriliyor. Ancak geçmiş seçimlerde birçok örneği yaşandığı gibi Parti Meclisi yetkisini genel başkan veya MYK’ye devredebiliyor. Taslak çalışmaya göre aday belirleme usulünde köklü değişiklik yapılacak. Adaylar ön seçimle belirlenecek. Böylece genel başkan ve genel başkan yardımcılarının aday belirleme sürecinden çıkacağı bir sistem kurulacak. Parti Meclisi de sadece seçim sürecinde bazı iş birliği kararlarının onaylanacağı kurul olacak.

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