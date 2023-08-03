CHP'de ki değişim çağrılarına Kılıçdaroğlu tüzük devrimi ile cevap verecek, Her şey sil baştan olocak!

Seçimler sonrası partide değişim adı altında istifa baskıları her geçen gün devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti muhalefetini susturacak dev bir adım geliyor, Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisinin yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Parti yönetimindeki yenilikler, birkaç gün içinde "Tüzük devrimi" sloganıyla açıklanacak.

YAYINLAMA
Google News
CHP'de ki değişim çağrılarına Kılıçdaroğlu tüzük devrimi ile cevap verecek, Her şey sil baştan olocak!

CHP’de seçim sonrası yükselen "değişim" çağrılarına "Kişi endeksli politika doğru değil” diyerek tüzük ve program değişikliği yapılacağı vaadi ile karşılık veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Kılıçdaroğlu, "Gerçek yenilenmeyi göreceksiniz" dediği tüzük değişikliği taslağını “Tüzük devrimi” sloganıyla açıklamaya hazırlanıyor.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Gazete Duvar'ın haberine göre, parti yöneticileri önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacak tüzük değişiminin değişim çağrılarının yapıldığı bir dönemde parti tabanını heyecanlandıracağını savunuyor. Tüzükte öne çıkan değişiklikler şöyle:

SEÇİLME YÖNTEMİ VE PM’DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Parti yönetimlerine seçilme usulleri, milletvekili ve belediye başkanı aday belirleme yöntemi sil baştan ele alındı. Bu kapsamda genel merkez yapısı yenilenecek, partinin en üst karar organı Parti Meclisi’nin yapısında köklü değişiklikler yapılacak.

CHP'de ki değişim çağrılarına Kılıçdaroğlu tüzük devrimi ile cevap verecek, Her şey sil baştan olocak!

PM ÜYE SAYISI ARTACAK, POLİTİKA BELİRLEMEDE ETKİLİ OLACAK

Mevcut tüzüğe göre 60 kişiden oluşan Parti Meclisi üye sayısı arttırılacak. Üyeler uzmanlıklarına göre çalışma gruplarına bölünecek. Parti içinde uzmanlık alanlarına göre kurullar oluşacak, ayrıca kurullarda etkili uzman kişilerin görev alması sağlanacak. Parti Meclisi’nin önemli görevlerinden biri politikaların belirlenmesi olacak.

GENEL BAŞKAN, ADAY BELİRLEME SÜRECİNDEN ÇIKACAK

CHP’de belediye başkan adayları ve milletvekili adayları parti genel başkanı ve genel başkan yardımcılarının oluşturduğu komisyonlar tarafından ön değerlendirmeye tabi tutuluyor, Parti Meclisi’nde son karar veriliyor. Ancak geçmiş seçimlerde birçok örneği yaşandığı gibi Parti Meclisi yetkisini genel başkan veya MYK’ye devredebiliyor. Taslak çalışmaya göre aday belirleme usulünde köklü değişiklik yapılacak. Adaylar ön seçimle belirlenecek. Böylece genel başkan ve genel başkan yardımcılarının aday belirleme sürecinden çıkacağı bir sistem kurulacak. Parti Meclisi de sadece seçim sürecinde bazı iş birliği kararlarının onaylanacağı kurul olacak.

Ekrem İmamoğlu'nun Ekibindeki önemli isim konuştu: "İki yolu var, Başka alternatif zaten yok”Ekrem İmamoğlu'nun Ekibindeki önemli isim konuştu: "İki yolu var, Başka alternatif zaten yok”

CHP'li Enver Aysever deliye döndü! Davutoğlu'na verdi veriştirdi "CHP'lilere acı çektiren bir adam"CHP'li Enver Aysever deliye döndü! Davutoğlu'na verdi veriştirdi "CHP'lilere acı çektiren bir adam"

İYİ Partili medya iş başında! Seçim bitti ortaklık bozuldu! CHP'nin maaşlı troll ordusu ifşa olduİYİ Partili medya iş başında! Seçim bitti ortaklık bozuldu! CHP'nin maaşlı troll ordusu ifşa oldu

Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı "Aday olma dedim"Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı "Aday olma dedim"

AK Parti'nin İBB adayı kim olur? En güçlü isim Dr. Şadi YazıcıAK Parti'nin İBB adayı kim olur? En güçlü isim Dr. Şadi Yazıcı

CHP en son tercihimdi demişti, Davutoğlu'na CHP'den zehir zemberek sözlerCHP en son tercihimdi demişti, Davutoğlu'na CHP'den zehir zemberek sözler

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu gurur Kılıçdaroğlu'nun! Uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste!
Bu gurur Kılıçdaroğlu'nun! Uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek liste!
Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'na canlı yayında böyle seslendi! "Gel bakalım aslan parçası"
Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'na canlı yayında böyle seslendi! "Gel bakalım aslan parçası"
Ekrem İmamoğlu'nun Ekibindeki önemli isim konuştu: "İki yolu var, Başka alternatif zaten yok”
Ekrem İmamoğlu'nun Ekibindeki önemli isim konuştu: "İki yolu var, Başka alternatif zaten yok”
CHP'li Enver Aysever deliye döndü! Davutoğlu'na verdi veriştirdi "CHP'lilere acı çektiren bir adam"
CHP'li Enver Aysever deliye döndü! Davutoğlu'na verdi veriştirdi "CHP'lilere acı çektiren bir adam"
Son Haberler
Enflasyon rakamları sonrası Bakan Şimşek tarih verdi! Peki Enflasyon ne zaman düşecek?
Enflasyon rakamları sonrası Bakan Şimşek tarih verdi! Peki Enflasyon ne zaman düşecek?
Ece Erken bir yıldır acı içerisindeyim diyerek yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Ece Erken bir yıldır acı içerisindeyim diyerek yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Olağanüstü doğa harikası! Anadolu’nun doğal ‘Çin Seddi’ turizme kazandırılacak
Olağanüstü doğa harikası! Anadolu’nun doğal ‘Çin Seddi’ turizme kazandırılacak
İstanbul’da yaşanan ahlaksızlık pes dedirtti! saç bakımı yaptırıp hesabı ödemeden kaçtı!
İstanbul’da yaşanan ahlaksızlık pes dedirtti! saç bakımı yaptırıp hesabı ödemeden kaçtı!
İYİ Partili medya iş başında! Seçim bitti ortaklık bozuldu! CHP'nin maaşlı troll ordusu ifşa oldu
İYİ Partili medya iş başında! Seçim bitti ortaklık bozuldu! CHP'nin maaşlı troll ordusu ifşa oldu
Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı "Aday olma dedim"
Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Değişim yemeğinin perde arkası ortaya çıktı "Aday olma dedim"
Çok Okunanlar
Ece Erken bir yıldır acı içerisindeyim diyerek yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Ece Erken bir yıldır acı içerisindeyim diyerek yaşadıklarını ağlayarak anlattı
Babalarının telefonunu küçük kardeşi açtı! Banyodaki manzara karşısında ne yapacaklarını bilemediler!
Babalarının telefonunu küçük kardeşi açtı! Banyodaki manzara karşısında ne yapacaklarını bilemediler!
Sürat motorlu uyuşturucu sevkiyatına, polisden suçüstü!
Sürat motorlu uyuşturucu sevkiyatına, polisden suçüstü!
Ülke Geneli 3 Ağustos Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bu gün dışarı çıkmayın!
Ülke Geneli 3 Ağustos Perşembe hava durumu nasıl olacak? Bu gün dışarı çıkmayın!
CHP en son tercihimdi demişti, Davutoğlu'na CHP'den zehir zemberek sözler
CHP en son tercihimdi demişti, Davutoğlu'na CHP'den zehir zemberek sözler
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!