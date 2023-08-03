Ekrem İmamoğlu'nun Ekibindeki önemli isim konuştu: "İki yolu var, Başka alternatif zaten yok”

CHP'de seçimler sonrası değişi rüzgarlarının öncülerinden biri olan Ekrem İmamoğlu'nun hala net bir karar verememesi ve bundan sonra ne yapacağı ile ilgili merak edilen konular hakkında en yakın isimden açıklama geldi.

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Ekrem İmamoğlu'nun Ekibindeki önemli isim konuştu: "İki yolu var, Başka alternatif zaten yok”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın ekibinden bir kaynak, “Önünde iki seçenek var. Ya CHP’nin genel başkanı olacak ya da kendisiyle beraber yol yürüyebilecek birisini bulacak o genel başkan olacak. İkinci ihtimalde kendisi İBB adayı olacak. Günü geldiğinde hâlâ kamuoyunda sevilen, popüler, beğenilen bir siyasi karakterse de Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyordur. Başka alternatif zaten yok” dedi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan İmamoğlu’na yakın isimler, yol arkadaşı olacak ismin ise parti üzerinde, partinin üyeleriyle ilgili akla, bilime dayalı araştırmalar yapılarak ve o araştırmalardan çıkan sonuçlara göre hareket edilerek seçileceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun Ekibindeki önemli isim konuştu: "İki yolu var, Başka alternatif zaten yok”

"İSTESE GENEL BAŞKAN OLURDU"

İmamoğlu’nun koltuk derdinde olmadığı vurgulanırken “İmamoğlu bu meselenin koltuk meselesi olmadığını söyledi. Öyle biri olmuş olsaydı seçimden hemen sonra haydi olağanüstü kurultaya gidelim haydi imza toplayalım haydi genel başkan seçelim moduna girerdi ve genel başkan olurdu. Ancak İmamoğlu öyle yapmadı. 4 kere genel başkanla görüştü, defalarca telefonda görüştü, 'bu süreci beraber yürütelim' dedi. Kamuoyuyla duygularını paylaştı, bu konudaki görüşlerini topladı, 100 binden fazla insanın görüş beyan ettiği bir platform kurdu” şeklinde değerlendirmede bulunuldu.

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