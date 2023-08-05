Kemal Kılıçdaroğlu istifamı edecek? CHP’li yetkiliden çok dikkat çekici açıklama!

CHP'de seçimlerde alınan başarısız sonuçlar ardında değişim açıklamalarıyla genel başkan kemal Kılçdaroğlu'nun istifası istenirken parti yetkililerinden önemli bir açıklama geldi.

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Kemal Kılıçdaroğlu istifamı edecek? CHP’li yetkiliden çok dikkat çekici açıklama!

Seçimlerde alınan sonucun ardından CHP’deki ‘değişim’ tartışmaları devam ediyor. Kamuoyunda ‘Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?’ tartışmaları sürerken CHP’de de çok önemli gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.

tv100'de ekrana gelen Özgür İfade programında Cansu Canan Özgen, CHP’nin üst düzey yöneticisinden gelen özel açıklamaları izleyici ile paylaştı. Özgen canlı yayında CHP’de yaşanması beklenen gelişmelere “CHP’de bir tüzük değişikliği masada ve tartışılan merak edilen bir mesele” diyerek partide yaşananlara ilişkin önemli kulis bilgisini paylaştı.

'OLAĞANÜSTÜ HEYECANLANDIRACAK AÇIKLAMA'

CHP’nin üst düzey yöneticisinden özel yapılan açıklamalara göre;

♦ Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin tabanını olağanüstü heyecanlandıracak bir açıklama yapacak.

♦ Bu açıklama, en demokratik tüzük olan 73 tüzüğünü aşan, parti tabanını heyecanlandıran ve devrim olarak nitelendiriliyor.

♦ Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi seçimlerinde üyeler çok güçlenecek.

♦ CHP’de kritik bir yönetim anlayışı olacak.

♦ Genel sekreterlik çok güçlendirilecek.

♦ Parti kurulları içerisindeki tüm süreç demokratikleştirilecek Parti içinde artık 5-6 kişi bir araya gelip partinin milletvekiline karar veremeyecek.

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