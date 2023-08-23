Kaçak kazı yapanlara jandarma göz açtırmadı! 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarda Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, kepçe ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

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Kaçak kazı yapanlara jandarma göz açtırmadı! 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, kepçe ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen E.K., S.I., M.B., S.E. ve M.K. isimli 5 şüpheli şahıs, 1 adet kepçe ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak kazı yapanlara jandarma göz açtırmadı! 5 şüpheli suçüstü yakalandı

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KAYNAK: İHA

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