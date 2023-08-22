Şadi Yazıcı, Metro alanına giderek Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonunu çökertti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı duyuru ile Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap projesinde TBM Çıkış töreni düzenleneceğini duyurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise İmamoğlu'nun kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere Metro İstasyonu İnşaat Alanı’nda TBM çıkışını bekledi.

"5 TÖREN YAPTINIZ. SONUÇ? %10 BİLE DEĞİL. MASAL GİBİ"

Burada açıklamada bulunan Yazıcı, "Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.

İBB’nin kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere alanda bekleyen Yazıcı, ilan edilen tören saatinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

"TEK KELİMEYLE; CAMBAZA BAK GİRİŞİMİ"

Başkan Yazıcı, “Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.

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"Tuzla halkına mesaj gayretiniz tek kelimeyle; cambaza bak girişimi"

Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuyla halkı kandırdığına dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilanı görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’daki bu metruk metro alanına gelip, Sayın Başkan ve TBM’i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla, yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy – Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik – Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama “TBM çıktı ışığı gördük” , “Tuzla Metrosu Bitiyor” algı operasyonuna şahit olduk. Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler.5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil masal gibi. “Az gittiniz uz gittiniz dere tepe düz gittiniz” ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti.

"YAZICI'DAN, İMAMOĞLU'NA ÇOK KRİTİK SORULAR! PARA ALINDI, METRO NEREDE?"

1522 Gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında Tuzla Metrosu sayıldı.

Para alındı. Metro nerede? Metro yok para nerede? Organize İşler film repliği gibi.

-“Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde Yarın Verecekler…

-Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde, Yarın Verecekler.”



Tek fark konu araba değil, Metro. Metromuz işlemiyor ama neyse ki zaman işliyor.”

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