Şadi Yazıcı, Metro alanına giderek Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonunu çökertti

Yaklaşık 4.5 yıldır bir türlü bitiremediği Kaynarca - Pendik - Tuzla metro hattı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yayınladığı bir bildiri ile algı oluşturma operasyonunu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bizzat metro alanına giderek yerle bir etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı duyuru ile Kaynarca-Pendik Tuzla Metro Hattı 1.Etap projesinde TBM Çıkış töreni düzenleneceğini duyurdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise İmamoğlu'nun kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere Metro İstasyonu İnşaat Alanı’nda TBM çıkışını bekledi.

"5 TÖREN YAPTINIZ. SONUÇ? %10 BİLE DEĞİL. MASAL GİBİ"

Burada açıklamada bulunan Yazıcı, "Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.

İBB’nin kamuoyunu yanılttığının altını çizmek üzere alanda bekleyen Yazıcı, ilan edilen tören saatinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şadi Yazıcı Metro alanına giderek Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonunu çökertti

"TEK KELİMEYLE; CAMBAZA BAK GİRİŞİMİ"

Başkan Yazıcı, “Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler. 5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil. Masal gibi.” dedi.

"Tuzla halkına mesaj gayretiniz tek kelimeyle; cambaza bak girişimi"
Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuyla halkı kandırdığına dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilanı görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’daki bu metruk metro alanına gelip, Sayın Başkan ve TBM’i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevinecektik. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla, yine bir gözbağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı; önceki dönem yapılan Kadıköy – Pendik Metrosuyla Bakanlığın Yaptığı Pendik – Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama “TBM çıktı ışığı gördük” , “Tuzla Metrosu Bitiyor” algı operasyonuna şahit olduk. Sayın Başkan; Kaynarca-Pendik yazıp sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz, tek kelimeyle; cambaza bak girişimi. Bu metruk, alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişmesine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka da bir şey görmediler.5 tören yaptınız. Sonuç? %10 bile değil masal gibi. “Az gittiniz uz gittiniz dere tepe düz gittiniz” ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti.

Şadi Yazıcı Metro alanına giderek Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonunu çökertti

"YAZICI'DAN, İMAMOĞLU'NA ÇOK KRİTİK SORULAR! PARA ALINDI, METRO NEREDE?"

1522 Gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında Tuzla Metrosu sayıldı.

Para alındı. Metro nerede? Metro yok para nerede? Organize İşler film repliği gibi.

-“Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde Yarın Verecekler…

-Araba Nerde. Müşteride

-Para Nerde, Yarın Verecekler.”


Tek fark konu araba değil, Metro. Metromuz işlemiyor ama neyse ki zaman işliyor.”

Ekrem İmaoğlu'na bir dava da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan! 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyorEkrem İmaoğlu'na bir dava da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan! 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Google'daki 'Eski İBB Başkanı' ibaresi açıklaması: "İmamoğlu ajansının bir algı operasyonu"Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Google'daki 'Eski İBB Başkanı' ibaresi açıklaması: "İmamoğlu ajansının bir algı operasyonu"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki: "Yalan ve iftiralarınızla bu ayıbınızı devam ettiriyorsunuz."Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki: "Yalan ve iftiralarınızla bu ayıbınızı devam ettiriyorsunuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'liler tarafından saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı hakkında konuştu! "Bu faşist güruhu milletimizin vicdanına havale ediyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'liler tarafından saldırıya uğrayan Şadi Yazıcı hakkında konuştu! "Bu faşist güruhu milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

Ahmet Hakan'dan CHP'lilerin saldırısına uğrayan Şadi Yazıcı'ya destek!Ahmet Hakan'dan CHP'lilerin saldırısına uğrayan Şadi Yazıcı'ya destek!

Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırmışlardı! CHP'liler çirkinlikte bir adım öne gidip kadın gazeteciye müdahale ettiBaşkan Şadi Yazıcı'ya saldırmışlardı! CHP'liler çirkinlikte bir adım öne gidip kadın gazeteciye müdahale etti

Sözlerine katlanamadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!Sözlerine katlanamadılar! CHP'liler, Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırdı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan, Subay ve Astsubay mezuniyet töreninde konuştu: ''Ya teslim olacaklar, ya demir yumrukla yüzleşecekler''
Erdoğan, Subay ve Astsubay mezuniyet töreninde konuştu: ''Ya teslim olacaklar, ya demir yumrukla yüzleşecekler''
Tarım ve Orman Bakanlığı üreticileri sevindirdi! 110 adet koç dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı üreticileri sevindirdi! 110 adet koç dağıtıldı
Halk otobüsünde ‘bana çarptın’ kavgası! Otobüsten yaka paça atıldı
Halk otobüsünde ‘bana çarptın’ kavgası! Otobüsten yaka paça atıldı
Son dakika. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi!
Son dakika. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi!
Son Haberler
Cemal Enginyurt'dan skandal açıklama! Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı savundu halkı sokağa çağırdı
Cemal Enginyurt'dan skandal açıklama! Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı savundu halkı sokağa çağırdı
Şadi Yazıcı, Metro alanına giderek Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonunu çökertti
Şadi Yazıcı, Metro alanına giderek Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonunu çökertti
Çanakkale yangını giderek büyüyor, Bakanlık ve AFAD'dan üst üste kritik açıklamalar
Çanakkale yangını giderek büyüyor, Bakanlık ve AFAD'dan üst üste kritik açıklamalar
ABD'den skandal PKK raporu! Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler
ABD'den skandal PKK raporu! Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler
Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu
Terörden arınan bölge, turistlerin ilgi odağı oldu
Haberleri gören hırsız insafa geldi! Çaldığı cep telefonunu geri getirdi!
Haberleri gören hırsız insafa geldi! Çaldığı cep telefonunu geri getirdi!
Çok Okunanlar
Masterchef Güzide'nin baş örtüsüne laf edildi çileden çıktı! ''Sakın çoluğunuza çocuğunuza söylemeyin olur mu''?
Masterchef Güzide'nin baş örtüsüne laf edildi çileden çıktı! ''Sakın çoluğunuza çocuğunuza söylemeyin olur mu''?
Altın alacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL? 22 Ağustos Salı güncel altın fiyatları ne kadar?
Altın alacaklar dikkat! Bu gün altın kaç TL? 22 Ağustos Salı güncel altın fiyatları ne kadar?
FETÖ'cü Zekeriy Öz'ü Almanya'da evire çevire dövdü ''Utanmadan buralarda geziyor musun''
FETÖ'cü Zekeriy Öz'ü Almanya'da evire çevire dövdü ''Utanmadan buralarda geziyor musun''
Konya'da şaşkınlık veren olay! 14 yaşındaki kız çocuğu dedesini bıçakladı!
Konya'da şaşkınlık veren olay! 14 yaşındaki kız çocuğu dedesini bıçakladı!
Bakan Özhaseki'den korkutucu açıklama: Marmara Depreminin süresi dolmuş gibi, 600 bin bina ilk etapta yıkılır
Bakan Özhaseki'den korkutucu açıklama: Marmara Depreminin süresi dolmuş gibi, 600 bin bina ilk etapta yıkılır
EYT kalpazanları yakalandı! Ödenen aylıklar faiziyle geri alınıyor
EYT kalpazanları yakalandı! Ödenen aylıklar faiziyle geri alınıyor
Yorumlananlar
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti