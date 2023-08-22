Akaryakıt fiyatları cep yaktı! LPG dönüşümüne ilgi arttı!

Siirt'te akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle araçlarda LPG dönüşümüne ilgi arttı.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından Siirt'te birçok araç sahibi, soluğu oto gaz dönüşüm işletmelerinde aldı. Vatandaşların hızlı bir şekilde LPG dönüşümü istediğini anlatan işletme sahibi Musa Anıl Yıldız, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. LPG'nin benzine göre yüzde 40-50 oranında tasarruf sağladığını belirten Yıldız, "LPG doğa dostudur. Fakat 3 ayda veya 6 ayda bir LPG'nin gaz kaçaklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Her 10 yılda bir LPG tankının değişmesi gerekmektedir. Bunlar yapılmadığı takdirde araçlara ve çevreye zarar vermektedir" dedi.

LPG dönüşümü yapıldığı takdirde motor ömrünün 1 yıl azaldığını aktaran Yıldız, "Fakat filtre bakımı, gaz kaçağı ve 10 bin kilometrede bir bakımlar yapıldığı takdirde bunların önüne geçebiliriz. Her 10 bin kilometre de bir filtre değişimi yapılması gerekmektedir. Ama ne yazık ki günümüzde ki çoğu sürücü bunlara özen göstermemektedir. Bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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